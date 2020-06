Maltempo e rischio temporali venerdì 26 giugno, le regioni con allerta gialla



Per venerdì 26 giugno il maltempo non abbandonerà del tutto la Penisola persistendo su alcune regioni del nord, in particolare sulle aree alpine e prealpine. Per questo il dipartimento nazionale di protezione civile ha emesso per la giornata di domani una allerta gialla per rischio temporali su parte del Veneto e della Lombardia.

