Maltempo in Friuli, allerta meteo gialla della Protezione Civile: temporali in arrivo



Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso, per sabato 20 giugno, allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su alcuni settori del Friuli Venezia Giulia. La criticità idrogeologica ordinaria per temporali è riferita alla pedemontana e pianura pordenonese e udinese.

