Mamma non accetta il figlio autistico di 12 anni: “Ha tentato di soffocarlo con un cuscino”



La donna allontanata dal minore, un ragazzino di 12 anni, con un provvedimento d’urgenza del giudice del tribunale di Lecce. A far scattare l’inchiesta, la denuncia presentata dal padre del piccolo che ha registrato alcune conversazioni avute con la moglie in cui la donna avrebbe confessato davanti a lui di non sopportare più il piccolo e per questo di aver tentato di soffocarlo.

