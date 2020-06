Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, parla il fotografo: “Un bacio da fidanzati, sono belle persone”



Tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sarebbe scoppiato l’amore già da un po’ e a parlarne ci ha pensato il paparazzo che ha immortalato il loro primo bacio da copertina sul settimanale Chi: “Nel salutarsi si sono baciati, esatto. Se fosse un bacio appassionato non lo possiamo dire perché non ne abbiamo la prova certa. Sono due belle persone”. Ma che fosse un bacio tra fidanzati pare non ci fossero grandi dubbi.

Continua a leggere



Tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sarebbe scoppiato l’amore già da un po’ e a parlarne ci ha pensato il paparazzo che ha immortalato il loro primo bacio da copertina sul settimanale Chi: “Nel salutarsi si sono baciati, esatto. Se fosse un bacio appassionato non lo possiamo dire perché non ne abbiamo la prova certa. Sono due belle persone”. Ma che fosse un bacio tra fidanzati pare non ci fossero grandi dubbi.

Continua a leggere

Continua a leggere