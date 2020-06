Maria Rosaria Leone, ex ballerina di Made in Sud: “Nessuna relazione con Stefano De Martino”



Il nome della ex ballerina di “Made in Sud” è finita al centro del gossip. Stando alle indiscrezioni di alcuni giornali, Stefano De Martino avrebbe al tempo perso la testa per lei. Maria Rosaria però è diventata mamma di Alessandro proprio un anno fa e ormai è lontana dal mondo dello spettacolo. Prima di rendere privato il profilo Instagram aveva scritto: “Non riesco a capire il perché di questa fake news”.

