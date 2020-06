Marianna Greco uccisa da 4 coltellate: i risultati della consulenza medico legale



Marianna non si è difesa. Sono queste le conclusioni della consulenza medico legale, Francesco Introna, sul corpo di Marianna Greco, la giovane di Novoli morta nel letto di casa sua, quattro anni fa, con quattro coltellate alla gola. La famiglia della 37enne ha fatto sapere che non si arrenderà a queste conclusioni. “Per noi ci sono segni di difesa, ma argomenteremo nelle sedi opportune”. Sul caso è aperta un’inchiesta per omicidio a carico del marito.

