Martina Nasoni minacciata di morte: “Sono al limite, presenterò tutto alla polizia”



La ex vincitrice del Grande Fratello 2019 si è trovata ad affrontare una questione piuttosto grave. La ex gieffina, infatti, più volte è stata minacciata di morte insieme alla sua famiglia. La 22enne ha deciso di recarsi alla polizia per mettere un punto a questa situazione, dal momento che ormai è diverso tempo che uno specifico utente le si rivolge in toni piuttosto preoccupanti.

