Maturità 2020, al via riunione dei commissari ed estrazione della lettera per l’orale



È in corso la riunione plenaria delle commissioni d’esame per la Maturità 2020, in cui verranno importanti dettagli organizzativi dell’esame, tra cui il calendario dei colloqui dopo l’estrazione della lettera da cui cominciare, ma anche le modalità di conduzione del colloquio in linea con quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale del 16 maggio, i criteri per l’attribuzione della lode e quelli per l’attribuzione dei cinque punti bonus.

