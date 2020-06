Maturità 2020, come si svolgerà l’orale: la simulazione dall’ingresso a scuola al colloquio



Come sarà la Maturità 2020, tra norme di sicurezza e colloquio orale? Le telecamere di Fanpage.it, in collaborazione con Skuola.net, sono entrate nell’Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio, in provincia di Varese, per una simulazione dell’esame di Stato dall’ingresso, con tanto di autodichiarazione e sanificazione delle mani, all’interrogazione della commissione.

