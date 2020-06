Maturità 2020, i consigli della Ministra Azzolina: “Studiate e ce la farete alla grande”



Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, risponde alle domande più cercate su Google sull’esame di Maturità 2020: dalle date al curriculum, dall’orale all’elaborato, dall’obbligo di mascherina all’autodichiarazione, ecco come sarà l’esame di Stato in programma dal 17 giugno 2020. “Studiare è fondamentale, ma ricordo sempre che non si studia per il voto ma per sé stessi”.

Continua a leggere



Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, risponde alle domande più cercate su Google sull’esame di Maturità 2020: dalle date al curriculum, dall’orale all’elaborato, dall’obbligo di mascherina all’autodichiarazione, ecco come sarà l’esame di Stato in programma dal 17 giugno 2020. “Studiare è fondamentale, ma ricordo sempre che non si studia per il voto ma per sé stessi”.

Continua a leggere

Continua a leggere