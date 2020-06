I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maturità 2020, l’autocertificazione obbligatoria da scaricare e compilare



Come compilare e scaricare il modulo di autocertificazione per l’esame di Maturità 2020? Ecco il documento che candidati, accompagnatori e commissari dovranno esibire all’ingresso degli istituti scolastici a partire dal 17 giugno per poter sostenere o partecipare alla prova per dichiarare il proprio stato di salute ed evitare la diffusione del contagio da Coronavirus.

