Maturità 2020, tra maxi orale e lockdown la metà degli studenti è in preda all’ansia



È allarme ansia per i candidati alla Maturità 2020: lo rivela un’indagine condotta su un campione di più di 10.500 studenti dell’ultimo anno delle superiori, promossa dall’Associazione Nazionale Di.Te. in collaborazione con il portale Skuola.net, elaborati dall’Università Politecnica delle Marche, secondo cui il maxi orale, il lockdown e la pressione dei genitori stanno mandando in tilt il 50 per cento dei maturandi.

