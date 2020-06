I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maxi operazione anti caporalato: 52 arresti e 14 aziende sequestrate tra Calabria e Basilicata



Maxi operazione anti caporalato della Guardia di Finanza nelle province di Cosenza e Matera: oltre 300 militari hanno sequestrato 14 aziende agricole. Di queste 12 si trovano in Basilicata e 2 in provincia di Cosenza. I militari hanno arrestato complessivamente 52 persone. 14 delle persone coinvolte sono state portate in carcere ed altre 38 sono finite ai domiciliari.

