Meghan Markle si unisce alla lotta al razzismo: “La vita di George Floyd e dei neri conta”



Anche Meghan Markle scende in campo contro il razzismo, dopo la morte di George Floyd che ha movimentato l’America intera. La ex duchessa di Sussex si rivolge in un video agli alunni del liceo che ha frequentato da ragazza, l’Immaculate High School di Los Angeles, facendo valere le sue opinioni e dichiarando: “La cosa più sbagliata da dire è non dire nulla”. L’unico modo per lottare e provare a sconfiggere questo male che è la discriminazione razziale è attraverso il voto, come ricorda l’attrice che conclude dicendo: “Lo sapete che le vite dei neri contano”.

