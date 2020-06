Melania Rea: da settembre Parolisi potrà lasciare il carcere per le lezioni all’università



Da settembre Salvatore Parolisi potrà uscire dal carcere dove sconta la condanna per l’omicidio della moglie Melania Rea, per seguire le lezioni all’università, dove è iscritto alla facoltà di giurisprudenza. L’ex caporalmaggiore avrebbe già potuto richiedere i permessi da marzo ma ha rinviato l’avvio della pratica per l’emergenza Covid. Lo conferma lui stesso.

