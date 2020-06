Meticci spacciati per cuccioli rari e venduti a cifre folli: truffati anche Totti e altri vip



La Procura di Ravenna ha fatto scattare il sequestro preventivo delle pagine web legate all’attività commerciale I cuccioli di Carlotta, società slovacca che per gli inquirenti ha sede in un capannone abbandonato, che spacciava dei bulldog francesi per “rarità esotiche” vendendoli online a prezzi esorbitanti. Determinante, per la promozione dei cani, il ruolo involontario di vip come Federica Pellegrini, Francesco Totti e Nainggolan.

