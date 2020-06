“Mi aiutate a cercarlo?”, ragazzo riabbraccia il militare a 21 anni dalla missione in Kosovo



Un ragazzo kosovaro ha scritto al ministro della Difesa Lorenzo Guerini per ritrovare il militare italiano ritratto con lui in Kosovo in una foto del 1999 ai tempi della missione Nato. La Difesa si è mobilita e ha rintracciato il militare che ha espresso il piacere di mettersi in contatto col giovane.

