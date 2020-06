Michela Quattrociocche, ipotesi flirt con Giovanni Naldi: “Non parlo della separazione, sono felice”



“In questo momento posso solo dire che sono felice”, risponde così Michela Quattrociocche a chi le chiede come stia vivendo il periodo seguito alla separazione da Alberto Aquilani. Il settimanale Chi sostiene che la splendida attrice, ormai tornata single, sia legata a un affascinante e facoltoso albergatore attivo nel settore del lusso, Giovanni Naldi. Per il momento non esiste alcuna ufficialità.

