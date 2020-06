“Miele senza api” dalla Cina, l’allarme degli agricoltori italiani: “Noi in ginocchio”



A lanciare l’allarme è la Confederazione italiana agricoltori secondo la quale molto del miele prodotto in Cina sarebbe composto da una parte naturale e da una preparata in laboratorio, miscelate insieme per nascondere la contraffazione. Il prodotto sarebbe difficile da rilevare con i controlli effettuati alle frontiere, creando così una concorrenza sleale.

