Miley Cyrus ha messo la testa a posto: “Non bevo e non fumo erba da sei mesi”



Sembra che Miley Cyrus abbia messo la testa a posto. L’ex stella della Disney e star del pop ha dichiarato in un’intervista a Variety di essere completamente sobria da sei mesi. La cantante, famosa per i suoi eccessi, ha svelato che l’intervento alle corde vocali a cui si è sottoposta l’ha aiutata a ‘ripulirsi’ e riprendere in mano la sua carriera.

Continua a leggere



Sembra che Miley Cyrus abbia messo la testa a posto. L’ex stella della Disney e star del pop ha dichiarato in un’intervista a Variety di essere completamente sobria da sei mesi. La cantante, famosa per i suoi eccessi, ha svelato che l’intervento alle corde vocali a cui si è sottoposta l’ha aiutata a ‘ripulirsi’ e riprendere in mano la sua carriera.

Continua a leggere

Continua a leggere