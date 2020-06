“Mio padre mi picchiava, ho ancora le cicatrici”: il dramma di Will Smith, vittima di violenza



Will Smith racconta il dramma familiare vissuto quando era solo un bambino. Il padre, un uomo spesso preda di incontrollabili scatti di ira, lo avrebbe più volte picchiato. “Sono stato schiaffeggiato e picchiato. Sono cresciuto in una famiglia in cui l’aggressione fisica era concessa”, ha raccontato senza riuscire a nascondere il suo dolore, “Ho riportato cicatrici esteriori, ma anche interiori. Ho anche visto che mio padre picchiava mia madre”.

