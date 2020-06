I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mistero a Firenze, in un parco giochi trovata cassetta con ossa umane



Il ritrovamento in un parco giochi in località Cellai di Rignano sull’Arno. Sarà l’Istituto di medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi a dire se si tratti di ossa umane oppure no. Da una prima valutazione visiva il medico legale ritiene che siano molto datate.

Continua a leggere



Il ritrovamento in un parco giochi in località Cellai di Rignano sull’Arno. Sarà l’Istituto di medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi a dire se si tratti di ossa umane oppure no. Da una prima valutazione visiva il medico legale ritiene che siano molto datate.

Continua a leggere

Continua a leggere