Montesilvano, accoltella la madre alla schiena: la donna di 64 anni in ospedale



Una donna di 64 anni è stata accoltellata alla schiena dal figlio 44enne, che avrebbe problemi di natura psichiatrica. È accaduto in un appartamento di Montesilvano (Pescara). La donna, ferita, ha dato l’allarme ed è stata portata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale anche il figlio.

