Morta dopo proposta di nozze, realizzato il sogno di Chiara: raccolti 18mila euro contro il cancro



Dopo la morte della fidanzata Chiara Giuntoli, a cui aveva chiesto la mano solo due giorni prima del decesso, filmando il tutto in video diventato virale sui social, Edoardo Parisi non si è arreso e ha dato vita ad una raccolta fondi che in meno di 48 ore ha raggiunto circa 18mila euro di donazioni per la lotta contro il cancro: “Adesso so che se l’amore è vero amore, niente può separare due persone fatte per stare insieme”.

