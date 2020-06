Morta nell’incidente in Vespa. Chi era Vittoria De Paoli, 14enne: aveva recitato su RaiUno



La 14enne è morta ieri sera mentre si trovava in sella a una Vespa, guidata da un suo amico 16enne, che si è schiantata contro un palo a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. La giovanissima aveva recitato nella fiction di “Di padre in figlia” con Cristiana Capotondi, Alessio Boni e Stefania Rocca andata in onda nel 2016.

