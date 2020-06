Morta Taryn, sorella di Romina Power: “Lottava contro la leucemia, sorella unica e speciale”



Morta Taryn Power, aveva 67 anni ed era più giovane di due anni rispetto a Romina Power, sua sorella maggiore. Nota per le sue battaglie come attivista per i diritti dell’ambiente e degli animali, ha poi dedicato il resto della sua vita a insegnare ai bambini disabili. “Mia sorella, Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia” ha dichiarato Romina su Instagram.

