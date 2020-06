Morti sospette nella Rsa di Offida. L’infermiere diceva di un’anziana: “Questa la imbarco”



Leopoldo Wick, infermiere di 57 anni, è accusato di omicidio volontario in relazione alla morte di otto anziani ospiti della Rsa di Offida. In una conversazione con una collega avrebbe detto, riferendosi a un’anziana poi deceduta: “Io l’imbarco”. Per l’accusa si tratterebbe di una delle prove della sua colpevolezza, ma la difesa offre un’altra interpretazione: “‘Imbarcare’ non significa ‘far fuori le persone’. Al contrario, il mio assistito aveva usato quel verbo riferendosi alla necessità di far intervenire un’ambulanza”.

