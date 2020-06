Morto il padre di Veronica Ciardi, ex del Grande Fratello: “Mai provato un dolore così profondo”



Lutto per Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello 10. Morto il padre della compagna di Federico Bernardeschi, calciatore della Juventus. “Un dolore così profondo non l’ho mai provato. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo”, scrive provata la donna, condividendo una foto scattata con il genitore.

