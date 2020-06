Morto Loris Meliconi, patron dell’omonima azienda: ha inventato il guscio salva-telecomando



Addio a Loris Meliconi: il patron dell’omonima azienda di Granarolo Emilia, nel Bolognese, aveva 90 anni. Dopo una carriera come portiere di calcio, con presenze anche con la Nazionale Under21, ha fondato la Meliconi che ha realizzato soluzioni e idee innovative per la vita casalinga quotidiana tra cui il guscio salva-telecomando, reso celebre da uno spot televisivo in cui veniva fatto rimbalzare.

Continua a leggere



Addio a Loris Meliconi: il patron dell’omonima azienda di Granarolo Emilia, nel Bolognese, aveva 90 anni. Dopo una carriera come portiere di calcio, con presenze anche con la Nazionale Under21, ha fondato la Meliconi che ha realizzato soluzioni e idee innovative per la vita casalinga quotidiana tra cui il guscio salva-telecomando, reso celebre da uno spot televisivo in cui veniva fatto rimbalzare.

Continua a leggere

Continua a leggere