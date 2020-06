Naso nuovo per Mia Khalifa: “Anche le mie tette sono finte, non idealizzate le donne sui social”



L’ex pornostar libanese parla di questo intervento come qualcosa che le ha cambiato la vita. Un’operazione che non modifica completamente i suoi tratti, ma rende il naso più femminile. In un lungo post su Instagram Khalifa approfitta per fare una considerazione sull’immaginario “irreale” della figura femminile sui social e parla del suo seno rifatto: “Se vi è mai capitato di guardarlo sperando che il vostro somigliasse al mio, sappiate che le mie tette sono fatte dello stesso materiale di una spatola da cucina”.

