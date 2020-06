I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

‘Ndrangheta, arrestate 26 persone in Veneto. Indagato anche Flavio Tosi, ex sindaco di Verona



L’ex sindaco di Verona Flavio Tosi è indagato per peculato nell’ambito di un’operazione che stamattina ha portato a 26 misure di custodia cautelare, 17 delle quali in carcere, nei confronti di persone ritenute collegate a una cosca della ‘ndrangheta autonoma ma riconducibile al gruppo degli Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Continua a leggere



L’ex sindaco di Verona Flavio Tosi è indagato per peculato nell’ambito di un’operazione che stamattina ha portato a 26 misure di custodia cautelare, 17 delle quali in carcere, nei confronti di persone ritenute collegate a una cosca della ‘ndrangheta autonoma ma riconducibile al gruppo degli Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Continua a leggere

Continua a leggere