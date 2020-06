Nicola Vivarelli: “A volte non sono presente con Gemma Galgani, a Roma non sono mancate le risate”



In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Nicola Vivarelli ha raccontato i due giorni trascorsi con Gemma Galgani a Roma. Il giovane ha ammesso che a volte, per via di impegni personali, non riesce a essere presente con la dama del Trono Over, tuttavia ha voglia di “trascorrere altri piacevoli momenti” con lei.

Continua a leggere



In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Nicola Vivarelli ha raccontato i due giorni trascorsi con Gemma Galgani a Roma. Il giovane ha ammesso che a volte, per via di impegni personali, non riesce a essere presente con la dama del Trono Over, tuttavia ha voglia di “trascorrere altri piacevoli momenti” con lei.

Continua a leggere

Continua a leggere