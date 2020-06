Nicola Vivarelli e Gemma non saranno a Temptation Island: “Vacanze insieme nella stessa stanza”



Fabio Filiziano, agente di Nicola Vivarelli, ha fatto sapere a Fanpage.it che l’ufficiale di marina e la popolare dama del trono over di Uomini e Donne partiranno insieme alla volta di Forte dei Marmi per una breve vacanza. “Partiranno agli inizi di luglio. Alloggeranno in hotel, nella stessa stanza” ci fa sapere. La partenza dei due, se confermata, escluderebbe la partecipazione a Temptation Island.

