Nina Moric e la foto con il nuovo fidanzato: “È un imprenditore, non vuole diventare famoso”



Nina Moric ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con il nuovo fidanzato. Non ha svelato il suo nome, ma ha fatto sapere che è un imprenditore e non è affatto interessato a diventare famoso. A chi le ha chiesto se abbia intenzione di partecipare a Temptation Island, la modella ha replicato senza mezzi termini: “È un programma per sfigati”.

