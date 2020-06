Nuovi focolai in Italia, Guerra: “Tutto ampiamente atteso, non è finito nulla”



“È inevitabile che scoppino dei focolai come accade anche in altri Paesi. L’Andamento dell’epidemia è ampiamente previsto e prevedibile e si sta comportando come ipotizzato” lo ha ricordato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità, avvertendo però bisogna stare attenti perché non è ancora tutto finito.

Continua a leggere



“È inevitabile che scoppino dei focolai come accade anche in altri Paesi. L’Andamento dell’epidemia è ampiamente previsto e prevedibile e si sta comportando come ipotizzato” lo ha ricordato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità, avvertendo però bisogna stare attenti perché non è ancora tutto finito.

Continua a leggere

Continua a leggere