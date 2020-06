Oggi l’addio a Luna, ballerina 15enne morta in un incidente. L’investitore: “Non mi dò pace”



Si svolgeranno oggi i funerali di Luna Benedetto, l’aspirante ballerina di 15 anni morta domenica scorsa in un incidente stradale, travolta da un’auto mentre era in sella ad un scooter con un compagno di classe. Le esequie saranno celebrate nel Duomo dall’arcivescovo Michele Seccia. Sotto choc l’investitore: “Non riesco a darmi pace”. Continuano le indagini per ricostruire la dinamica di quanto successo.

Continua a leggere



Si svolgeranno oggi i funerali di Luna Benedetto, l’aspirante ballerina di 15 anni morta domenica scorsa in un incidente stradale, travolta da un’auto mentre era in sella ad un scooter con un compagno di classe. Le esequie saranno celebrate nel Duomo dall’arcivescovo Michele Seccia. Sotto choc l’investitore: “Non riesco a darmi pace”. Continuano le indagini per ricostruire la dinamica di quanto successo.

Continua a leggere

Continua a leggere