Oltre un milione di dati personali dei clienti rubati ai gestori di telefonia: 13 arresti



Son ventisei persone finite al centro da una vasta inchiesta condotta dalla Polizia postale col coordinamento della procura di Roma che nelle scorse ore ha portato all’arresto di 13 persone in varie città italiane. Per l’accusa, rubavano ai gestori di telefonia i dati personali dei clienti per poi rivenderli ad altri che li usavano per procacciarsi clienti attraverso offerte di cambio gestore.

