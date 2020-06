I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Omicidio Floyd, Boldrini si inginocchia in Parlamento. L’opposizione: “Una sceneggiata”



“Il razzismo è presente anche nel nostro Paese e i violenti abusi di potere sono accaduti e accadono anche da noi. Allora è importante ribadire anche in questa sede un no forte e chiaro contro ogni forma di discriminazione. Black Lives Matter”: con queste parole la deputata Laura Boldrini ha voluto ricordare la morte di George Floyd e si è inginocchiata in aula insieme ad altri parlamentari, rendendo omaggio alla forma di protesta pacifica che si è diffusa negli Stati Uniti.

