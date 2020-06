Omicidio Giulio Regeni, i genitori sulla vendita di navi all’Egitto: “Traditi dallo Stato italiano”



Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, il ricercatore triestino torturato e ucciso in Egitto nel 2016, sono intervenuti in tv in merito alla vendita all’Egitto di due fregate italiane approvata ieri dal Governo: “Non intendiamo farci prendere più in giro dall’Egitto e non ci accontenteremo di atti simbolici, dopo quattro anni e mezzo il tempo è scaduto”.

