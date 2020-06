Omicidio Santo Alario, indagati per omicidio i fratelli dell’uomo scomparso con lui



La procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per concorso in omicidio i fratelli di Giovanni Guzzardo, l’amico che era scomparso con lui, imputato al processo d’appello dopo l’assoluzione in primo grado. Finora, fratelli di Guzzardo erano stati indagati solo per l’occultamento del cadavere. Alario e Guzzardo erano scomparsi insieme nel febbraio 2018. Guzzardo era stato ritrovato e arrestato quattro mesi dopo in un casolare alla periferia di Termini Imerese.

