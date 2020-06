Oms annuncia: “Desametasone potenziale salvavita per i pazienti Covid gravi”



“Sebbene i dati siano ancora preliminari, la recente scoperta che lo steroide desametasone può essere un potenziale salvavita per i pazienti Covid-19 in condizioni critiche ci ha fornito un motivo per festeggiare”: così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus.

