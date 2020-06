Ornella Muti dai carabinieri, a Barbara D’Urso: “Hai denunciato Naike? I figli non si toccano”



“I figli non si toccano. Siccome Barbara ti sta toccando, io vengo a difenderti”, Ornella Muti e Naike Rivelli pubblicano un video che è la cronaca di una domenica alternativa, una parte della quale trascorsa in una caserma dei carabinieri. “Veramente hai fatto una denuncia penale a Naike? Non ci posso credere” chiede l’attrice a Barbara d’Urso che, sostiene, avrebbe denunciato la figlia.

