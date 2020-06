Orrore a Caltanisetta, due anziani fratelli uccisi e massacrati a colpi di pietra



Le vittime sono due anziani fratelli, Filippo e Calogero Lo Monaca, letteralmente massacrati a colpi di pietra e lasciati cadavere nelle campagne di Delia. Per gli inquirenti non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di un efferato omicidio. Un loro fratello fu ucciso in un agguato di mafia negli ani ’90.

