Otranto, lupo azzanna vestito di una bimba nella pineta: “Eccessiva confidenza con l’uomo”



Momenti di paura in un villaggio turistico di Otranto, in Salento, dove un lupo si è avvicinato a una bambina di 6 anni che si trovava in pineta insieme ai genitori e alcuni amichetti e ha aperto le fauci azzannando per fortuna solo il vestitino. Il lupo, mai apparso aggressivo, più volte è stato fotografato dagli ospiti del villaggio turistico.

