Padre abbandona figli, li controlla con webcam e li picchia con la bacchetta: non fanno i compiti



Un bruttissimo episodio ai danni di due bambini. L’uomo, denunciato dai carabinieri di Campagnola Emilia, aveva installato telecamere per controllare i figli da remoto. Al suo ritorno li aveva puniti colpendoli con una bacchetta in legno, provocando traumi a gambe e braccia guaribili in almeno una ventina di giorni.

