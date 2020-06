Padre e figlio aggrediti da un orso: “È uscito dal bosco come un fulmine. Poteva ucciderci”



Fabio Misseroni e suo figlio Christian sono stati aggrediti ieri da un orso in Trentino. L’uomo racconta: “È uscito dal bosco come un fulmine, velocissimo, si è scagliato contro mio figlio, colpendolo alle gambe. A quel punto sono andato contro di lui per difendere Christian. Mi ha morso a una gamba, poi a un braccio, poi all’altra mano. Poi se n’è andato, miracolosamente”.

