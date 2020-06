I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pago: “Serena Enardu è stata con Alessandro Graziani nel periodo in cui voleva tornare con me”



In uno stralcio del suo libro, anticipato dal settimanale Chi, Pago racconta la sua verità a proposito della fine della sua storia con Serena Enardu. “Non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con Alessandro Graziani, come mi hai voluto far credere” scrive l’ex concorrente del Grande Fratello Vip rivolto all’ex compagna “È stata una vera storia d’amore nel periodo in cui volevi tornare con me”.

