Pago su Serena Enardu: “Quando finisce una storia stai male, ma se ne può anche riparlare”



Pago ha rilasciato un’intervista alla trasmissione di RaiRadio2 I lunatici. Il cantante ha raccontato come sta gestendo il gossip dopo la rottura con Serena Enardu. Ha spiegato che ci sono fan che stanno addirittura piangendo per loro. Per il futuro, non esclude il ritorno di fiamma: “La mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare”.

