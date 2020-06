I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Palermo, donna in coma per covid dà alla luce una bambina: è la prima volta in Italia



La 34enne bengalese ricoverata da venti giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cervello di Palermo per le complicazioni del covid-19 ha dato alla luce una bambina alla trentesima settimana di gestazione. La donna è stata sottoposta a un parto cesareo e il suo è il primo caso in Italia di parto su paziente positiva in coma farmacologico.

Continua a leggere



La 34enne bengalese ricoverata da venti giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cervello di Palermo per le complicazioni del covid-19 ha dato alla luce una bambina alla trentesima settimana di gestazione. La donna è stata sottoposta a un parto cesareo e il suo è il primo caso in Italia di parto su paziente positiva in coma farmacologico.

Continua a leggere

Continua a leggere