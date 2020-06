I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Palermo, le mani della mafia su giochi e scommesse: arresti e sequestri per 40 milioni di euro



Una vera “impresa mafiosa”, per gli inquirenti, in quanto le attività sequestrate erano “strategicamente dirette” da soggetti appartenenti a Cosa nostra, e finanziate da risorse economiche illecite. Sequestrate 9 agenzie scommesse, ubicate a Palermo, a Napoli e in provincia di Salerno, attualmente gestite direttamente dalle aziende riconducibili agli indagati, per un valore complessivo stimato in circa 40 milioni di euro.

